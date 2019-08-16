التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين

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واعتبر التحالف أن "استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على الأرض". بحسب ما أفادت قناة "العربية".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، شن هجمات بطائرات مُسيرة مفخخة على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وأضاف أن "العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية".
وأشار إلى "أن الاستهداف في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية".
وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش اليمني الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.
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