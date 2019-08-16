المجلس العسكرى بالسودان: ساهمنا فى تحسين العلاقات الخارجية مع دول الجوار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة السياسية فى المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، أن المجلس ساهم خلال الفترة الماضية فى تحسين العلاقات الخارجية مع دول الجوار.
وأعدت اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى برئاسة الفريق أول جمال عمر تقريرا عن إنجازاتها خلال فترة حكم المجلس الانتقالي، التى بدأت فى أبريل الماضى وشارفت على الانتهاء، بتوقيع وثائق تشكيل السلطة الانتقالية الجديدة غدا، إذ يُنتظر حل المجلس العسكرى بعد غد.
وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أنها ساهمت فى كسب التأييد الخارجى للمجلس العسكرى والاعتراف به دوليا، إلى جانب فتح باب التواصل مع الحركات المسلحة والمحافظة على وحدة واستقرار البلاد سياسيا واجتماعيا.
وأوضح التقرير أنها فتحت مسارات التحاور والتشاور مع الأحزاب السياسية واللقاءات الجماهيرية داخل وخارج الخرطوم، كما ساهمت فى دعم الثقة بين المجلس العسكرى ودول الجوار، وتحسين العلاقات الخارجية معها وفتح المعابر الحدودية مع دولتى جنوب السودان وأريتريا.
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