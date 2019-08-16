شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مواطن فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد مواطن فلسطينى ، اليوم الجمعة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليه بالقرب من تجمع "غوش عتصيون" الاستيطانى المقام على أراضى المواطنين جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان مقتضب، باستشهاد مواطن متأثرا بجروحه البالغة التى أصيب بها، جنوب بيت لحم، وزعمت مصادر إعلامية عبرية أن مستوطنين اثنين أصيبا بجروح جراء الحادث.
وأفاد شهود عيان فى بيت لحم بأن قوات الاحتلال أغلقت عدة مداخل للمحافظة، من بينها المدخل الجنوبى لبلدة لخضر "النشاش"، ومنعت مرور المركبات من وإلى بيت لحم.
وأضافوا أن جيش الاحتلال نصب حاجزا عسكريا فى منطقة عقبة حسنة، المدخل الرئيس الموصل إلى قرى الريف الغربى للمدينة، ونكل بالمواطنين وأعاق حركتهم.
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