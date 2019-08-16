تركيا تقول إن مركز عمليات للمنطقة الآمنة بسوريا سيعمل الأسبوع المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدفاع التركي خلوصي أكار نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله اليوم الجمعة إن مركز العمليات المشترك مع الولايات المتحدة لتأسيس وإدارة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا سيعمل بكامل طاقته الأسبوع المقبل. وأضاف أكار، وفقا لما نقلته الأناضول، أن أنقرة وواشنطن اتفقتا بشكل عام على المراقبة والتنسيق فيما يتعلق بالمجال الجوي في المنطقة.

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