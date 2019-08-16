شاهد.. طلب توظيف بستاني للملكة اليزابيث براتب " 22 ألف جنيه إسترليني"

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أعلنت الملكة اليزابيث عن حاجتها لتوظيف بستاني لرعاية الحدائق النقية في أرض مساحتها 40 فدانا في قصر باكنجهام
الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
أعلنت الملكة اليزابيث عن حاجتها لتوظيف بستاني لرعاية الحدائق النقية في أرض مساحتها 40 فدانًا في قصر باكنجهام، وهو إعلان جديد على موقع العائلة المالكة على الإنترنت.
وجاء فى وصف الوظيفة، ضرورة الاهتمام بالحدائق، التي تقع في مقر الإقامة الرئيسي للملكة، بأنه "ضمان استمرار الحدائق في توفير بيئة رائعة للقصر" ، مما يوفر نتائج "لمعايير استثنائية"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
وتتطلب الوظيفة من الفرد أن يكون لديه "شغف بالبستنة ودبلوم النبات المثالي"، إلى جانب الخبرة السابقة "إجراء الصيانة الدورية للمناظر الطبيعية عالية الجودة، للاهتمام بحدائق قصر باكنجهام، باعتبارها حدائق تاريخية.
وتقدر قيمة الراتب 22 ألف جنيه إسترليني، ويتم تقديم المرشح "مجموعة من مرافق المطاعم والترفيه" في المقابل.
سيكون البستاني مسؤولاً عن فريق صغير، وسيكون مسؤولاً عن تخطيط التقويم الموسمي.
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