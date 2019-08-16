ويظهر الفيديو، استيلاء الشبان على مجموعة من الألعاب الإلكترونية، التي تقوم البائعة بتأجيرها، في حديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وحاولت السيدة مطاردة الشبان في الحديقة، من أجل استرداد بضاعتها، ولكن تطور الأمر فيما بعد إلى اشتباك بالأيدي.
وطالب عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، بالقبض على الشبان، وتقديمهم إلى النيابة العامة لينالوا العقاب الرادع.
ووجه محافظ العيدابي، عبد الله بن محمد الظافري، باتخاذ اللازم حيال ممارسات الشبان، وتعديهم على ممتلكات سيدة حديقة العيدابي.
وأكد الظافري أنه ستتم محاسبة المتسببين في الواقعة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، كما وجه بدعم السيدة وتسهيل عملها بصورة مناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية تتحرك فورا بعد انتشار فيديو لشبان يعتدون على امرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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