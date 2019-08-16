شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية: الأربعاء القادم نظر فى استقالة وزير الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، إنه سيتم النظر فى إستقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدى من منصبه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأربعاء القادم. وأوضحت قراش، فى تصريحات إذاعية اليوم الجمعة - أن الاجتماع سيخصص لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للإنتخابات الرئاسية والتشريعية وأنه سيعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وكان وزير الدفاع الوطنى أعلن يوم الأربعاء 7 أغسطس الجارى استقالته من منصبه تزامنا مع إيداعه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم 15 سبتمبر القادم.

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