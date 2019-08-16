شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادثة الدهس.. الاحتلال الإسرائيلى يغلق مداخل محافظة بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى بعض مداخل محافظة بيت لحم بعد حادثة دهس مستوطنين فى مستوطنة جوش عتصيون. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أغلقت المدخل الجنوبى لبلدة لخضر جنوب بيت لحم المسماة "النشاش"، ومنعت مرور المركبات من وإلى بيت لحم، فور إعلان الإعلام الإسرائيلى عن عملية دهس قرب "عتصيون". Advertisements وأضافت الوكالة ،أنه تم نصب حاجز عسكرى فى منطقة عقبة حسنة؛ المدخل الرئيس الموصل إلى قرى الريف الغربى لمحافظة بيت لحم، حيث يتم تفتيش المركبات والتدقيق فى هًويات الفلسطينيين.

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