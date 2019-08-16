المحكمة التونسية تتلقى 20 طعنا بشأن الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقر المحكمة الإدارية التونسية حتى الآن 20 طعنا بخصوص الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
وأوضح بيان صادر عن المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الجمعة، أن هناك 11 طعنا بشأن الترشحات للانتخابات الرئاسية، و9 طعون بخصوص الترشحات للانتخابات التشريعية.
وتعهدت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة بكافة الطعون المذكورة التى حددت لها مواعيد جلسات مرافعة فى بداية الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوص الطعون المذكورة عند ختام جلسات المرافعة.
يشار إلى أنه طبقا للقانون الانتخابى فإن الأحكام التى ستصدر بخصوص نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية ستكون نهائية وباتة، فى حين أن الأحكام الصادرة فى نزاعات الترشحات للانتخابات الرئاسية قابلة للطعن بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
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