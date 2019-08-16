شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى لمسيرات العودة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، واثنان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بإصابة خمسة شبان بالرصاص الحى جراء مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين فى المسيرات السلمية التى جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس، وصفت حالتهم ما بين متوسطة إلى طفيفة.. فيما أصيب مواطنان بالرصاص المطاطى والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحى والمطاطى والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المواطنين المشاركين فى المسيرات الأسبوعية السلمية التى تنطلق كل يوم جمعة، على مقربة من الشريط الحدودى شرق قطاع غزة.