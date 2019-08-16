شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يلقى القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تيارت "شمال غرب" البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية- فى بيان اليوم الجمعة- إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش أمس الخميس بتيارت عنصر دعم للجماعات الإرهابية"، مضيفة "أن مفارز الجيش الوطنى الشعبى بعين قزام "جنوب"، أوقفت خمسة منقبين عن الذهب وضبطت موادا، ومعدات للتفجير، ومركبتين رباعيتى الدفع وثلاث دراجات نارية وأربعة أجهزة كشف عن المعادن وثلاث مطارق ضغط ومولدين كهربائيين".

وأوضح البيان أن حرس الحدود ضبطوا 15,460 كيلو جرام من المخدرات ببرج باجى مختار "جنوب"، فى حين أوقف عناصر الدرك الوطنى "تابع للجيش" تاجر مخدرات بحوزته "1149" قرصا مهلوسا بأم البواقى "شمال شرق"، مشيرا إلى أنه تم توقيف 57 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان "شمال غرب".