قرغيزيا تبدأ بإعادة مواطنيها من سوريا والعراق

بشكيك/ نذير علييف/ الخليج 365
بدأت قرغيزيا بالعمل على إعادة أطفال مواطنيها المتورطين في جرائم بسبب محاربتهم في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، وإخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل.
وقال جهاز الاستخبارات القرغيزية، في بيان صدر الجمعة، إن الرئيس سورونباي جينبيكوف، أمر بإعادة مواطني البلاد المقيمين في مخيمات النازحين في العراق وسوريا.
وأضاف البيان، أنه سيتم إعطاء الأولوية في العودة للأطفال والفتيان، فيما سيتم إحضار أولياء الأمور إلى قيرغيزيا بعد إجراء التحقيقات معهم.
ووفق المصدر نفسه، يتراوح عدد المواطنين القرغيز في سوريا والعراق بين 500 إلى ألف شخص.
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