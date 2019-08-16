إصابة مسعف فلسطيني برصاص إسرائيلي شرقي القدس المحتلة‎

أيسر العيس / الخليج 365

أصيب مسعف فلسطيني، الجمعة، بجروح في الرأس، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شرقي القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن "مسعفا متطوعا أصيب برصاص مطاطي بالرأس، خلال تغطيته مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرقي القدس".

وأضافت أنه "تم تقديم الإسعافات الأولية له، وتحويله للمستشفى".

يأتي ذلك عقب استشهاد فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوب بيت لحم.

Advertisements

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن جهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم.‎

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب مستوطنان في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المهاجم، وفق ما قالت هيئة البث العبرية.

وأضافت أن مستوطنَين إسرائيليين أُصيبا بجروح خطيرة في عملية دهس في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة.



وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، تلقيه معلومات عن وقوع عملية دهس، مشيرا إلى أنه يُحقق في ملابساتها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.