بعد توقف دام 5 سنوات.. استئناف الرحلات لمطار سبها الليبي

وليد عبد الله / الخليج 365

استقبل مطار سبها الدولي جنوبي ليبيا، الجمعة، أول رحلة لطائرة مدنية، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات على إغلاقه نتيجة صراعات قبلية.

ووفق مراسل الخليج 365، فإن الطائرة التي استقبلها المطار تعود للخطوط الجوية الليبية، وأقلعت من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي (شرق).

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الخطوط الجوية الليبية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عودة الملاحة للمطار.

وأدت اشتباكات قبلية اندلعت بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو قرب مطار سبها الواقعة تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 10 يناير/ كانون ثان 2014؛ إلى توقف حركة الملاحة بالمطار.

وتعاني ليبيا، منذ العام 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وحفتر، المدعوم من مجلس نواب طبرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.