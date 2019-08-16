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الجيش الإسرائيلي يُصيب 63 فلسطينيا شرقي قطاع غزة

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غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365- 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 63 متظاهرا، أصيبوا بجراح، بينهم 32 بالرصاص الحي، مساء الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة. 

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أصدرته، أن من بين المصابين 17 طفلا و3 إناث، دون مزيد من التفاصيل، حول حالة المصابين.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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