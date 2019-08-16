مقتل 21 مسلحًا من حركة "الشباب" جنوبي الصومال

مقديشو / الخليج 365

قتل 21 مسلحا على الأقل من حركة "الشباب" الصومالية، الجمعة، في غارة جوية بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد، بحسب إعلام محلي.

ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين عسكريين (لم تسمهم)، إن القوات الصومالية مدعومة من بعثة الاتحاد الإفريقي (أميصوم) شنت غارتين جويتين على قواعد لحركة "الشباب" في بلدتي مبارك وجنالي جنوبي البلاد.

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وأضافت أن الغارة الجوية الأولى استهدفت قاعدة للشباب في بلدة مبارك، وأسفرت عن مقتل 21 مسلحا، بينهم مقاتلين أجانب.

وتابعت أن الغارة الثانية قصفت معسكرا آخرا للتنظيم في بلدة جنالي، دون الإشارة إلى نتيجة القصف.

وتأتي الغارتان بعد يومين من هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، تبنته حركة الشباب على قاعدة للجيش في منطقة أودهيغل (جنوب)، أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين.

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