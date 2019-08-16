"الرئاسي الليبي": لا نجد مبررا لصمت المجتمع الدولي على استهداف المطارات

وليد عبد الله / الخليج 365

طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، البعثة الأممية بتسمية الأمور بمسمياتها بدلا من الحياد السلبي، بعد استهداف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مطارات المنطقة الغربية.

جاء ذلك في بيان، الجمعة، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، بعد وقت قصير من إعلان حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، الجمعة، قصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، على يد قوات حفتر.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إنها "لا تجد مبررا لصمت المجتمع الدولي عامة، والبعثة الأممية خاصة، والتي هي على اطلاع على الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات حفتر".

وأدان البيان، في هذا السياق، استهداف قوات حفتر المطارات المدنية في المنطقة الغربية (معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وزوارة، ومصراتة).

وأضاف أن الاعتداءات المتكررة على المطارات، هدفها زعزعة أمن واستقرار العاصمة، محملاً البعثة الأممية "المسؤولية الكاملة" عن سلامة المدنيين.

وقال إن القصف "يتسبب في إحداث أضرار بالبنية التحتية للمطارات وترويع المدنيين وتعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة وما يخلفه ذلك من تأخير للمسافرين والمرضى والجرحى والحجاج".

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وأشار المجلس الرئاسي إلى أنه والشعب الليبي لم يلمسوا "ما يفترض أن تقوم به الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية المدنين وممتلكاتهم ومقدرات الشعب الليبي، والتي تنتهك وتدمر من قبل هذه المليشيات المدعومة من بعض الدول (لم يسمها)".

وطالب البعثة الأممية "بالإيفاء بالتزاماتها وتسمية الأمور بمسمياتها بدلا من موقف الحياد السلبي، والمجاملة السياسية خاصة بعد اعتراف المعتدي بانتهاكاته كما حدث عند استهداف مطار زوارة المدني منذ يومين ومع ذلك لم يدان الاعتداء ومنفذه بشكل صريح‎".

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" للتصدي لهجوم حفتر على طرابلس، عبر حسابها على "فيسبوك" إصابة اثنين من عمال مطار معيتيقة الدولي جراء قصف بصواريخ غراد، شنته قوات حفتر.

وأكدت تعرض مطار زوارة المدني (100 كلم غرب طرابلس)، في وقت سابق الجمعة، لقصف من قبل طيران حفتر، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الحماية المدنية.

والخميس، شجبت البعثة الأممية في بيان الهجمات الممنهجة والمتزايدة على المطارات التي يستخدمها المدنيون في غرب ليبيا، مطالبة بـ"الوقف الفوري" لتلك الهجمات، حيث "عرّضت حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني".

وتقصف قوات "حفتر" بشكل متكرر مطارات زوارة ومصراتة ومعيتيقة في الغرب الليبي، بزعم أنها تستخدم في أغراض عسكرية، رغم نفي حكومة "الوفاق" لذلك.وأعلن أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، الخميس، في منشور عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أن استهداف مطار زوارة، الأربعاء، جاء بعد جمع المعلومات عن حركة للطائرات المسيرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.