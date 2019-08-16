العويس يقدم شكره للثقفي على جهوده المتميزة بالمستشفى

صحيفة الخليج الإلكترونية

قام المشرف العام على اﻹدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة الدكتور جلال بن محمد العويس بزيارة تفقدية اليوم الجمعة لمستشقى ينبع العام وكان في استقباله مدير مستشفى ينبع العام “تركي بن عوده الثقفي” ومساعده “محمد الحمدي” والمساعد المالي واﻹداري “عبدالرحمن اﻷنصاري” ومدير الموار البشرية “سليمان المشدق” ومدير النقل اﻹسعافي “موفق العنيني”

ومجير التشغيل الذاتي “سعود العنمي” ومدير التشغيل والصيانة المهندس “محمد فران”.

حيث تجول العويس في أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وأقسام التنويم وقسم النقل اﻹسعافي

كما قدم “العويس” في نهاية زيارته شكره وتقدير الوزارة “للثقفي” وفريق العمل بالمستشفى وذلك لما يقوم به من مجهودات ملحوظة لتطوير أداء مستشفى ينبع العام

على المجهودات الرائعة التي قام بها و تمت مشاهدتها بالمستشفى وقدم “العويس” شكره للعاملين بالمستشفى.