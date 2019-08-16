العمل: الكشف عن تفاصيل “برنامج دعم التوظيف”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج “دعم التوظيف لرفع المهارات” يستهدف إقامة دورات تدريبية للسعوديين خارج المملكة، وذلك لمن تتراوح رواتبهم بين 7 و10 آلاف ريال.

وعن هذه الدورات، أبانت الوزارة أن تلك الدورات التدريبية تتم في معاهد اعتمدتها الوزارة، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

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كما ذكرت أن دعم التوظيف يستهدف أربعة أنواع من الدورات التدريبية هي “التدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، والتدريب داخل المنشأة، والتدريب خارج المنشأة”.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يستهدف فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوما، كما يشمل حديثي التخرج.