صحيفة الخليج الإلكترونية قصيدة للشاعر سليمان المشدق

بمناسية جهود المملكة العربية السعودية ، ونجاح موسم حج عام 1440. عاشت بلادي حاضنة للحرمين

ارض الطهارة والوحي و الرسالة ** عز العرب من ماضي الوقت للحين

رمـز الشجاعة للدول والعـدالـة Advertisements ** دولة فخر سبّاقة في خدمة الدين

من فضل رب الكون جلاّ جلاله ** في خدمة ضيوف الولي مستعدّين

الشعب كلٍ يشتغل في مجاله ** في خدمـة الحجاج باقين باقين

والحمد لله والشكر والثنا له

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