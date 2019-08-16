السودان يقرر إعادة فتح مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قناة "الجزيرة"

أبلغت السلطات الأمنية السودانية، اليوم الجمعة، مدير مكتب "الجزيرة" في الخرطوم، بقرار استئناف القناة لعملها من جديد في السودان.

وأكدت عدة مصادر في قناة "الجزيرة"، اليوم الجمعة، لمراسل "سبوتنيك"، بأن ضباطا في جهاز الاستخبارات السودانية، أبلغوا مدير مكتب "الجزيرة" في الخرطوم بقرار إعادة فتح مكتب "الجزيرة" في الخرطوم صباح اليوم الجمعة

وأبلغت أجهزة الأمن السودانية، في نهاية مايو/ أيار الماضي، مدير مكتب "الجزيرة" بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وفقاً لقناة "الجزيرة".

قال ضباط الأمن إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مدير مكتب "الجزيرة" أي قرار مكتوب.

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كما تضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة "الجزيرة".

واستنكرت شبكة "الجزيرة الإعلامية" في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.