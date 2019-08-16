السعودية تطلق "خدمة غير مسبوقة" تستهدف نحو 30 ألف حاج

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة على "تويتر"، فإن المبادرة، التي سيتم تطبيقها خلال اليومين القادمين، تستهدف الحجاج المغادرين إلى إندونيسيا والهند وماليزيا.

وأوضح رئيس الهيئة، عبد الهادي المنصوري، أن الهدف من إطلاق المبادرة هو تقليل مدة الانتظار في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأكد المنصوري أنه سيتم توسيع تطبيق هذه الخدمة على جميع الحجاج والمعتمرين والمسافرين عبر مطارات المملكة.

وتتضمن مبادرة "إياب" إجراءات وتطبيقات ميسرة، لقبول الأمتعة من مقر إقامة الحجاج، وتسجيل مغادرتهم آليا قبل الوصول إلى المطار؛ وذلك من خلال مسارات إلكترونية متخصصة.

واستقبلت السعودية هذا العام نحو 2.3 مليون حاج، بينهم حوالي 1.7 مليون من خارج البلاد.