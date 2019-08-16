حسن نصر الله: حرب تموز 2006 توقفت لإدراك أمريكا وإسرائيل للفشل

سبوتنيك. وأضاف نصر الله، في كلمة له اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي ما يزال غير قادر على القيام بعملية عسكرية برية ضد لبنان أو غزة".
وكان الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد بعث برسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة اللبنانية في حرب تموز 2006.
وقال شمخاني، في الرسالة، إن "محور المقاومة يتابع عن كثب مساعي إسرائيل لإثارة التوتر، وسيفرض عليها الهزيمة في أي جبهة كانت"، وأضاف إننا "سنشهد قريبا زوال إسرائيل من الوجود وتحرير فلسطين"، وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية.
وتابع شمخاني أن "المقاومة الإسلامية حطمت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر وهزمت المشروع الصهيوني الأمريكي للشرق الأوسط الجديد"، مضيفا أن "المقاومة الإسلامية في لبنان استطاعت، إلى جانب جبهة المقاومة، إنقاذ العالم من خطر الإرهاب التكفيري من خلال التضحية بالشهداء، والعالم اليوم مدين لمقاتلي المقاومة".
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