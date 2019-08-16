دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل ترفع دعوى قضائية ضد شركة Corellium لانتهاكها حقوق ملكية نظام iOS

رفعت شركة آبل دعوة قضائية ضد شركة Corellium المختصة في البيئات البرمجية الافتراضية لأنظمة التشغيل والتطبيقات العاملة عليها، حيث اتهمتها آبل بانتهاك حقوق الملكية لنظام تشغيل iOS للآيفون والآيباد، مطالبة إياها بإيقاف تعدياتها على النظام، بالإضافة لدفعها تعويضات للخسائر التي أصابت الشركة على إثر هذا الخرق للحقوق.

وللتفصيل أكثر فإن منصة Corellium تتيح بيئة محاكاة لنظام تشغيل iOS كما هو الحال مع الأنظمة المبنية على لينوكس والأندوريد، فعلى سبيل المثال تتيح المنصة للمبرمجين والباحثيين الأمنين بيئة محاكاة مطابقة للآيفون واستخدامها في تجريب التطبيقات و البحث عن ثغرات أمنية دون الحاجة لآيفون مكسور الحماية للقيام بذلك.

حيث توفر الشركة البيئة الافتراضية لأنظمة التشغيل بما يشمل iOS عن طريق المتصفح عبر خدمتها السحابية؛ مما يتيح لأي من المعنين في هذا المجال الوصول والقيام بتجارجه الخاصة عليها عبر اشتراك مدفوع.

ووفقاً لنص الشكوى الذي رفعته صانعة الآيفون للمحكمة في فلوريدا قالت بأن Corellium تقوم بعرض نسخاً افتراضية من منتجاتها المحمولة، تتيح لأي شخص الوصول إليها عبر متصفح الويب، وتعرض خدماتها على شريحة واسعة من أجهزة آبل المنتشرة في السوق؛ مع احتفائها بالتفاصيل الظاهرية للمنتج الرقمي على غرار الآلية العامل بها نظام التشغيل والأكواد البرمجية المستخدمة من غير رخصة من آبل.

والجدير بالذكر أن هذه القضية قد أُثيرت عقب إعلان شركة آبل عن إطلاقها برنامجاً خاصاً لدراسة سبل الحماية لنظام iOS عبر أجهزة مسكورة الحماية مخصصة لذلك، سيتم منحها لعينة من الباحثين الأمنين لمساعدة الشركة في اكتشاف الثغرات وسدها.

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المصدر

Techcrunch

التدوينة آبل ترفع دعوى قضائية ضد شركة Corellium لانتهاكها حقوق الملكية لنظام iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.