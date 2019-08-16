شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: المعركة مع داعش باتت استخباراتية بحتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجى، " إن المعركة مع تنظيم داعش باتت استخباراتية بحتة وعلى ضوء تحديد الأهداف يتم التخطيط لها والقيام بعمليات نوعية" ، مؤكدا أن الهدف من العمليات ملاحقة فلول داعش والتنظيمات الإرهابية فى عدة مناطق عراقية.

ونفى اللواء الخفاجى - فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز عربية" - فشل قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع وكل الأجهزة الامنية فى الحملات الأمنية والعسكرية السابقة التى تهدف للقضاء على داعش، موضحا أن الإرهابيين يختبئون بين المدنيين ويستفيدون من "قوانين الاشتباك الجديد"، التى تمنع القوات الأمنية من الاشتباك مع العناصر الإرهابية فى ظل وجود مدنيين.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابى قرب مطار القيارة جنوب الموصل بالتنسيق مع الجيش العراقي.