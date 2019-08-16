إتلاف 300 ذبيحة ومصادرة 27 رأس من الجمال «المريضة» بمكة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إمارة العاصمة المقدسة أن بلدية جنوب مكة أتلفت 300 ذبيحة وجدت داخل حوش شعبي بالحسينية. وأكدت الأمانة على استدعاء صاحب الحوشه لتطبيق اللائحة والإجراءات النظامية بحقه. فيما تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الضبط الإداري و وحدات الذبح، من مصادرة 27 رأس من الجمال مجهزة للنحر بطريقة عشوائية تظهر عليها علامات المرض، وتم إتخاذ اللازم و تسليمها لوحدات الذبح. Advertisements

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