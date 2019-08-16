عاجل.. إسرائيل تسمح بزيارة النائبة الأميركية رشيدة طليب لدوافع إنسانية

ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، في نبأ عاجل، صباح اليوم، أن إسرائيل سمحت بزيارة النائبة الأمريكية رشيدة طليب لدوافع "إنسانية"، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.
وكانت إسرائيل، أعلنت أمس الخميس، أنها ستمنع زيارة مقررة لنائبتين في الكونجرس الأمريكي تؤيدان مقاطعتها بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين، في قرار يتماشى بقوة مع مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة غير العادية ضد إلهان عمر ورشيدة طليب بالضرورية، واتهمهما بأن "هدفهما الوحيد هو الحاق الأذى بإسرائيل وزيادة التحريض ضدها"، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن القرار الذي قالت إنه يتوافق مع قانون يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل.
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