إحباط محاولة تسلل عناصر من داعش إلى شمال شرق ديالي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق محافظة ديالي.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن 9 عناصر من التنظيم حاولوا التسلل إلى قرية دكه، بين ناحية جلولاء وكلار، شمال شرق ديالي، موضحة أن قوة من اللواءين 28 و120 بـ"الحشد" قامت بضرب تلك العناصر بـ"الهاون" مما أجبرهم على الفرار إلى جهة مجهولة.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لـ"داعش" في العراق، بالتنسيق مع الجيش العراقي.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية، في تغريدة عبر "تويتر"، أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، الخميس، أن جنودا أمريكيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جوا، يقومون بمهمة ضد مواقع لـ"داعش" بالقرب من مطار القيارة، وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي.