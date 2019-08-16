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مليشيا الحوثى تواصل خرق الهدنة الأممية فى الحديدة باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مليشيا الحوثى، مواقع للقوات اليمنية المشتركة فى مديريتى حيس والتحيتا جنوبى محافظة الحديدة غربى اليمن، فى استمرار لخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار فى الحديدة.

ونقلت قناة سكاى نيوز العربية، اليوم الجمعة، عن مصادر عسكرية قولها إن المليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال حيس وجنوبى التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية بشكل مكثف.

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وأضافت أنه تم رصد حشود وتعزيزات للمليشيا الموالية لإيران، قادمة من مديرية الجراحى صوب مديرية حيس، مشيرة إلى أنه تم الدفع بآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وترفض مليشيات الحوثى تطبيق هدنة وقف إطلاق النار، التى تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة، وتواصل تنفيذ انتهاكاتها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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