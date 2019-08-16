شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق عشرات الفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية انطلقت، اليوم الجمعة، فى قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله.

وتوجه المشاركون فى المسيرة اتجاه منطقة عين سامية، احتجاجا على سرقة الأرض والمياه، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين فى المسيرة التى دعت إليها حركة "فتح"، والقوى الوطنية والإسلامية، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

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وكان عشرات المواطنين توجهوا لتأدية صلاة الجمعة فى أراضى عين سامية، إلا أن جيش الاحتلال نصب حاجزا ومنعهم من الوصول إلى المنطقة، وأجبرتهم على الابتعاد.

وأفاد شهود عيان بأن قنابل الغاز والصوت أدت إلى احتراق عدد من الأراضى.