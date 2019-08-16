استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة

رام الله/أيسر العيس/ الخليج 365

استشهد فلسطيني، الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوب بيت لحم.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن جهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم.‎

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب مستوطنان في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المهاجم، وفق ما قالت هيئة البث العبرية.

وأضافت إن مستوطنَين إسرائيليين أُصيبا بجروح خطيرة في عملية دهس في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية.

وأكد الجيش الاسرائيلي في بيان، تلقيه معلومات عن وقوع عملية دهس، مشيرا إلى أنه يُحقق في ملابساتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.