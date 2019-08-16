أنقرة/ الخليج 365 أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، استهداف 13 موقعا إرهابيا بغارات جوية شمالي العراق. وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن مقاتلات تركية استهدفت 13 موقعا بالتنسيق مع عملية "المخلب" التركية شمالي العراق. وأوضحت أن الغارات استهدفت مخابئ ومنصات عسكرية لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في مناطق "زاب" و"غارا" و"قنديل" و"أسوس". Advertisements في 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد. ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق. يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غارات تركية تستهدف 13 موقعا إرهابيا شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.