إصابات بالاختناق خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي منع عشرات المواطنين من أداء صلاة الجمعة على أراضي بلدة كفر مالك (شرقي رام الله) المهددة بالاستيطان.

واستخدم الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، تمت معالجتهم ميدانيا.

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والخميس، دعت فصائل فلسطينية إلى إقامة صلاة الجمعة على أراضي بلدة كفر مالك، المهددة بإقامة مستوطنة إسرائيلية.

وفي بلدة كفر قدوم غربي نابلس (شمال)، فرق الجيش الإسرائيلي مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان، مستخدما الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان، إن متضامنة أجنبية أصيبت بالرصاص المطاطي في الرأس، والعشرات أصيبوا بحالات اختناق تم معالجتهم ميدانيا.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.