حماس: العمليات ضد إسرائيل ردا على جرائمها المستمرة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان:

- "استمرار هذا الإرهاب المنظم في مدينة القدس والضفة سيفجر المنطقة من جديد في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه"

- "شعبنا الفلسطيني العظيم مستعد للانخراط في أي معركة لحماية الأقصى وإفشال مخططات اقتحامه ومشاريع تقسيمه"





اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، العمليات ضد إسرائيل بالقدس والضفة الغربية؛ "ردا على الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى وجرائمه المستمرة ومشاريع الهدم والتهويد".

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، عبر بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه: "استمرار هذا الإرهاب المنظم في مدينة القدس والضفة الغربية سيفجر المنطقة من جديد في وجه الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني العظيم مستعد للانخراط في أي معركة لحماية الأقصى وإفشال مخططات اقتحامه ومشاريع تقسيمه وتهويده ومواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني".

والجمعة، أصيب مستوطنان اثنان في عملية دهس بمستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية فيما لقى المهاجم حتفه في إطلاق نار، حسب إعلام عبري.

Advertisements

ومساء الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض أحد أفرادها للطعن بالبلدة القديمة في القدس، فيما أطلقت عناصرها النار على شابيْن فلسطينييْن؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر.

والأحد الماضي، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى، سمحت الشرطة الإسرائيلية لنحو ألف و336 مستوطنا باقتحام المسجد؛ ما فجر مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وسبق أن طالبت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.