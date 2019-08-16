إصابة مستوطنين اثنين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365



أصيب مستوطنان يهوديان بجروح خطيرة في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية، الجمعة، فيما قال إعلام عبري إن المهاجم لقى حتفه إثر إطلاق النار عليه، دون توضيح هويته.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن مستوطنين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة جراء عملية دهس في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية.



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من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، بأنه من خلال تحقيق أولي تبين أن المهاجم صدم بسيارته اثنين من المستوطنين اللذين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أنه تم تحييد المهاجم.



وأوضح أن قوات كبيرة من الجيش تتواجد في المنطقة.

أما الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" فقال إن الفلسطيني استشهد بعد إطلاق النار عليه في موقع الحادث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.