أكثر من 7 الاف أضحية بحفرالباطن

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – صباح العنزي – حفرالباطن : أوضحت أمانة حفرالباطن بأن عدد إجمالي مذبوحات مسلخ حفر الباطن في أيام عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ بلغ ٧٢٥٩ أضحية ؛ منها ٧١٨٨ من الأغنام و ٧٠ من الإبل و ١ من البقر كما تم الإعدام الكلي لـ ١٤ رأس من الأضاحي التي أثبتت الفحوصات البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأيضاً الإعدام الجزئي ٩٤٤ أضحية .

وبين أمين محافظة حفرالباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي أن الأمانة تسعى دائماً وبصفة مستمرة الى تطوير آليات وخطط عمل المسلخ وفق الضوابط و الاشتراطات الصحية من قبل المختصين المرخص لهم ، وتقليل زمن الانتظار الى اقل فترة ممكنة و سرعة انجاز لذبح الأضاحي وتطبيق المعايير على المسلخ لضمان التعقيم المستمر ومكافحة الأوبئة وحصر مصاردها المحتملة .

كما دعا الأمين المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات ٩٤٠ والذي يعمل على مدار الساعة .