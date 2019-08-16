أكثر من 7 الاف أضحية بحفرالباطن

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صحيفة الخليج الإلكترونية
الخليج – صباح العنزي – حفرالباطن : أوضحت أمانة حفرالباطن بأن عدد إجمالي مذبوحات مسلخ حفر الباطن في أيام عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ بلغ ٧٢٥٩ أضحية ؛ منها ٧١٨٨ من الأغنام و ٧٠ من الإبل و ١ من البقر كما تم الإعدام الكلي لـ ١٤ رأس من الأضاحي التي أثبتت الفحوصات البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأيضاً الإعدام الجزئي ٩٤٤ أضحية .
وبين أمين محافظة حفرالباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي أن الأمانة تسعى دائماً وبصفة مستمرة الى تطوير آليات وخطط عمل المسلخ وفق الضوابط و الاشتراطات الصحية من قبل المختصين المرخص لهم ، وتقليل زمن الانتظار الى اقل فترة ممكنة و سرعة انجاز لذبح الأضاحي وتطبيق المعايير على المسلخ لضمان التعقيم المستمر ومكافحة الأوبئة وحصر مصاردها المحتملة .
كما دعا الأمين المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات ٩٤٠ والذي يعمل على مدار الساعة .
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