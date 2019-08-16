دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الداخلية الكويتية» تمنع دوريات الأمن من ملاحقة المركبات المشتبه بها

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، تعميمًا بمنع دوريات الأمن العامّ من ملاحقة المركبات التي يشتبه بها والتي لا تنصاع لأوامر طلب الوقوف إلا بعد موافقة عمليات وزارة الداخلية في حال الطلب من الدورية بمطاردة المركبة المشتبه بها وإجبارها على الوقوف.

وبحسب التعميم الذي نشرته صحيفة «القبس» الكويتية، «فإنه في حال عدم انصياع صاحب المركبة المشتبه بها لأوامر الدورية؛ يجب على رجال الأمن تسجيل رقم المركبة وإحالته للجهات المختصة؛ حفاظًا على أرواحهم، وعلى حياة المواطنين بعد تكرر الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عن عمليات المطاردة».

كما نص التعميم، على «ضرورة إلغاء جميع الفرق التابعة لمديريات الأمن العامّ والالتزام بالهيكل التنظيمي للوزارة»، فضلًا عن إنهاء جميع أوامر الندب الصادرة لرجال الأمن بالمديريات بين المحافظات، وتوزيع الدوريات من قبل مدير إدارة العمليات بحسب كل مديرية، وأن تقوم بتوزيع الدورية وإرسالها للموقع بحسب جسامة الحدث.

كانت وزارة الداخلية الكويتية، حجزت في يوليو الماضي، أربعة من أفراد الدوريات الأمنية على ذمة التحقيق، عقب مطاردتهم شخص اصطدمت مركبته بحائط أسمنتي قرب جامعه الكويت، ما أدى إلى وفاته، بينما هربوا من الموقع بعد إبلاغ مسؤولي الإسعاف من دون التوقف لإسعاف الشخص، وتأمين الموقع بالمخالفة للأنظمة الكويتية المتبعة في هذا الشأن.