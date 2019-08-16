شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 شخصا فى اشتباكات بين الجيش السورى والمعارضة بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بمقتل نحو 20 شخصا خلال عمليات القصف والاشتباكات التى تشهدها مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبى، بين الجيش السورى ومسلحى المعارضة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح المرصد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن المحاور الشرقية والشمالية الغربية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبى، شهدت عمليات قصف متبادل بشكل مكثف بين الجيش السورى وفصائل المعارضة وجبهة النصرة، ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا على الأقل فى صفوف الطرفين منذ صباح اليوم.

وأضاف أن الجيش السورى شن 33 غارة جوية على كل من التمانعة، وخان شيخون، والركايا، وكفر سجنة، وترعى، والشيخ مصطفى، ومعرة حرمة، وحيش، ومحاور التماس جنوب إدلب.

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جدير بالذكر أن قوات الجيش السورى تمكنت فى وقت سابق اليوم من استعادة السيطرة على بلدتى مدايا، وتل الأرجحى من قبضة مسلحى تنظيم جبهة "النصرة" فى ريف إدلب الجنوبى.