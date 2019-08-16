“هواوي” تنفي مساعدة حكومة الجزائر في التجسس على معارضين

وكالات - الخليج 365

نفت شركة “هواوي” الصينية للاتصالات، اليوم الجمعة، صحة ما ورد في تحقيق استقصائي أجرته صحيفة غربية، بشأن مساعدة موظفين تابعين لها الحكومة الجزائرية في التجسس على معارضين سياسيين.

وقالت الشركة في بيان: “نشرت بعض وسائل الإعلام الجزائرية، الأربعاء، مقالًا من صحيفة وول ستريت جورنال، تشير فيه إلى أن موظفي شركة هواوي استخدموا حلول المدينة الآمنة (نظام مراقبة بالكاميرات الذكية لحماية الأشخاص والممتلكات) لمساعدة الحكومات الجزائرية والأوغندية والزامبية للتجسس على معارضين سياسيين”.

وأضاف البيان: “ترغب هواوي في توضيح الموقف وإدانة كل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة”.

وتابع: “ترفض هواوي تمامًا مزاعم وول ستريت جورنال التي لا أساس لها من الصحة، وغير مؤكدة ضد أنشطتها التجارية في الجزائر وأوغندا وزامبيا”.

وأكدت أن قواعد سلوك العمل الخاصة بالشركة “تحظر على أي موظف المشاركة في أي نشاط من شأنه أن يعرض البيانات أو خصوصية عملائها أو المستخدمين النهائيين للخطر، أو ينتهك القوانين المعمول بها”.

وشددت على أنها ملتزمة بالقوانين واللوائح المحلية في جميع الأسواق التي تعمل فيها، وستدافع بقوة عن سمعتها ضد هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة.

وتتواجد “هواوي” في الجزائر منذ 2006، ووقعت صفقات مع مشغلي الهاتف الجوال الثلاثة في البلاد، إضافة للمشغل الحكومي للهاتف والإنترنت الأرضيين.

كما تتعاون الشركة الصينية مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي‎ والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر، من خلال برامج تدريبية على وجه الخصوص.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، يوم الأربعاء، نتائج تحقيق استقصائي أجرته، وتضمن اتهامات لفنيين يعملون لصالح “هواوي” بمساعدة حكومات دول أفريقية، بينها الجزائر وأوغندا وزامبيا، في التجسس على معارضين سياسيين.

لكن التحقيق الاستقصائي لم يكشف أي دليل على تجسس “هواوي” نيابة عن الصين على هؤلاء المعارضين. كما لم يجد أن المسؤولين التنفيذيين للشركة الصينية كانوا يعرفون الأنشطة المذكورة أو يوافقون عليها.

ومنذ 2012، تتهم الحكومة الأمريكية “هواوي” بأنها أداة محتملة لحكومة بكين للتجسس في الخارج، لكن الشركة الصينية نفت بشدة تلك الاتهامات.