- 1/2
- 2/2
وذكر الموقع الإخباري العبري "والا"، صباح اليوم الجمعة، أن الخطة الإسرائيلية المقترحة تجاه قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي، هي الهدوء، ومحاولة تمرير الوقت بسلام، وبعدها حكومة جديدة تتخذ قرارات مختلفة تتعلق بتأجيل المواجهة مع غزة حتى لا تتعرض للانتقادات من الجمهور الإسرائيلي أو من الخصوم السياسيين.
© REUTERS / POOL
وأورد الموقع الإسرائيلي أن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، هو الرجل القوي وصاحب الكلمة الأخيرة في القطاع، وبلا منازع في هذه المرحلة.
ووصف المعلق العسكري للموقع، أمير بوخفوط، يحيي السنوار بأنه الشخصية التي يتم الانصياع لأوامرها، خاصة بفضل حقيقة أنه باستخدام القوة "والإرهاب" الجديد نجح في تحقيق إنجازات اقتصادية لقطاع غزة.
يشار إلى أن إسرائيل تدخل انتخابات برلمانية للكنيست رقم 22، في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، بعدما فشل بنيامين نتنياهو، في تشكيل ائتلاف حكومي، رغم فوزه بالانتخابات البرلمانية السابقة للكنيست رقم 21.
كانت هذه تفاصيل خبر ما دور السنوار... موقع عبري يكشف ما تخطط له إسرائيل بشأن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.