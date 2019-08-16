ليبيا: تشغيل مطار معيتيقة بعد قصف صاروخي أصاب اثنين وعطل الملاحة لساعات

ونشرت إدارة مطار معيتيقة صورًا لآثار القصف الذي تعرض له المطار، مساء الخميس، والأضرار التي لحقت به، وذلك على صفحة المطار بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأظهرت الصور أحد المصابين في القصف، إضافة إلى تعرض حافلات في المطار لشظايا، وأيضا بقايا قذائف سقطت على أحد المدرجات.

وقررت إدارة المطار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقف حركة الطيران بعد التعرض للقصف، مشيرة إلى توجيه "رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج، وكذلك الأجنحة الليبية القادمة من إسطنبول، بالهبوط في مطار مصراتة الدولي".

Advertisements

لكنها قالت بعد ذلك "ستباشر بعد قليل الشركات الناقلة باستقبال ركابها بعد أخذ الإذن ببدء التشغيل"، متمنية السلامة للموظفين والعاملين والمسافرين بالمطار.

وأمس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استنكارها "الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطاري زوارة ومعيتيقة" اللذين استهدفا بغارات جوية.