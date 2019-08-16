الجيش الليبي يستهدف مواقع تأوي طائرات مسيرة تركية

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وجاء في بيان المركز الإعلامي: "السلاح الجوي العربي الليبي، اليوم الجمعة الموافق 16أغسطس/آب، يستهدف مواقع بمطار زوارة وذلك بضرب أحد الهناكر التي تأوي الطائرات التركية المسيّرة. كذلك قام بضرب هناكر تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة أبوكماش بحوالي 1.5 كم. وبذلك نكرر أن أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية يعتبر هدف مشروع للقوات الجوية العربية الليبية".
Sputnik
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
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