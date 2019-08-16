شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشارك فى حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الكويت فى حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان بين المجلس العسكرى، وقوى الحرية والتغيير، غدا السبت وذلك بحضور عدد من الرؤساء والوزراء من حول العالم.

وقال سفير الكويت فى الخرطوم بسام القبندى، فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الجمعة، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح، سيرأس وفد الكويت المشارك فى حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان .

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ويبدأ الجدول الزمنى لتنفيذ الهياكل المدنية للسلطة يوم غد السبت، بالتوقيع النهائى على الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكرى الانتقالي، قبل أن يتم حل الأخير فى اليوم التالى، وتسمية أعضاء المجلس السيادى المؤلف من 11 عضوا.

وطبقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين قوى الحرية، والمجلس العسكرى فإن الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد سيكون فى 28 أغسطس الجارى، على أن يسبقه تسمية رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادى.