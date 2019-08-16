شكرا لقرائتكم خبر عن فلكى كويتى: بعيدون عن مسار الغبار الإشعاعى لانفجار روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دحض الفلكى الكويتى عادل السعدون، المخاوف التى ساورت بعضا من أصحاب منصات التواصل الاجتماعى فى الكويت، من تأثر أجواء البلاد بأى ملوثات إشعاعية، عقب انتشار مخاوف عالمية من انتقال التأثير الإشعاعى، عقب انفجار قاعدة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة سيفيرودفينسك الروسية.

وقال السعدون، فى تصريح صحفى، إن الكويت ودول الخليج، بعيدة عن مسار الغبار الإشعاعى الذى تحمله طبقات الجو جراء الانفجار النووى الذى حدث فى روسيا.

وأشار إلى أن حادثة الانفجار الذى وقع بالقاعدة الروسية، لا يمكن مقارنتها بانفجار مفاعل محطة (تشيرنوبل) الشهيرة، موضحا أن ما حدث هو انفجار رأس نووى فى نظام دفع صاروخى، وأن تأثيراته لن تصل إلى دول المنطقة.