إسرائيل تسمح لعضو الكونغرس "طليب" زيارة جدتها بالضفة الغربية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، الجمعة، إنه وافق على طلب عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، زيارة جدتها في الضفة الغربية.

وقال مكتب الوزير في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن الأخير قرر "الموافقة على طلب عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، القيام بزيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عاما".

وأضاف "بعثت عضو الكونغرس برسالة إلى الوزير درعي، الليلة الماضية (الخميس/الجمعة)، تعهدت فيها بقبول مطالب إسرائيل، واحترام القيود المفروضة عليها أثناء الزيارة، ووعدت بعدم الترويج للمقاطعة ضد إسرائيل خلال زيارتها".

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وتابع "في ضوء ذلك، قرر الوزير درعي السماح لها بدخول إسرائيل، وأعرب عن أمله بالتزامها، وأن تكون زيارتها للأغراض الإنسانية فقط".

وجاء القرار بعد يوم واحد من رفض تل أبيب زيارة طليب، وعضو الكونغرس إلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتهامهما "بالترويج لمقاطعة إسرائيل".

إلى ذلك لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من طليب حول ما أورده بيان مكتب وزير الداخلية الإسرائيلي بشأن رسالة قال إنها بعثتها له.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.