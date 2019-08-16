قوافل الحجيج تتوافد إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسكهم في مكة

المدينة المنورة/ الخليج 365

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام بالتوافد إلى المدينة المنورة، بعد إتمام مشاعر الحج في مكة المكرمة.

وتبعد المدينة المنورة 450 كم شمالا عن مكة المكرمة، واسمها بالأصل يثرب وسميت بالمدينة المنورة، بعد هجرة الرسول محمد (ص) إليها.

وأول محطة للحجاج بعد وصولهم عبر الحافلات الى المدينة المنورة، زيارة حرم المسجد النبوي، وإلقاء التحية على الرسول الأعظم، والصلاة في الروضة المشرفة.

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بعدها يتوجه الحجاج لزيارة تربة "جنة الباقي" التي دفن فيها قرابة 10 آلاف صحابي إلى جانب النبي الكريم.

كما يزرو الحجاج الأماكن المقدسة في المدينة المنورة، في مقدمتها مسجدي قباء والقلبتين، والمواطن التي شهدت غزوتي أُحد والخندق، وقبر الصحابي عم الرسول حمزة بن عبد المطلب.

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام نحو مليونين و489 ألفا و406 حجاج، حسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية (رسمية).

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