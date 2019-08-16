وزير الدفاع التركي يتفقد "أورفة" الحدودية مع سوريا

شانلي أورفة/ الخليج 365

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقادة الجيش ولاية شانلي أورفة الحدودية مع سوريا، في زيارة تفقدية بخصوص "مركز العمليات المشتركة" المزمع إقامته مع الولايات المتحدة، بشأن المنطقة الآمنة.

ويرافق أكار في جولته التفقدية، رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية الفريق أول حسن كوجوك آق يوز، وقائد القوات البحرية الأميرال عدنان أوزبال.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا، ستيفن تويتي، زار ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، في إطار جهود تأسيس المنطقة الآمنة في سوريا.

Advertisements

وأوضحت أن تويتي، سيواصل مباحثاته، الجمعة، في رئاسة هيئة الأركان التركية، وسيغادر تركيا بعد إتمام هذه المباحثات.



والإثنين، كشفت الوزارة عن وصول وفد أمريكي إلى مدينة شانلي أورفة، لإجراء تحضيرات أولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.

والأسبوع الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.