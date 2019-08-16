“غلا ابو شرارة” تقيم دورة عن القط العسيري

فافي الألمعي

ضمن فعاليات مسك قدمت الزميلة الإعلامية والفنانة التشكيلية أ. غلا أبو شراره ورشة بعنوان (على هامش القط العسيري) والذي يتحدث عن مرحلة من مراحل تزيين البيت العسيري وهي مرحلة الصهار او ما يطلق عليه حاليا تأسيس الدهان وقد بدأ العرض بلحن تراثي من المنطقة مع عرض مرئي عن طبيعة المنطقة ثم مادة فلمية قصيرة تتحدث عن كيفية استخراج وصناعة المادة المستخدمة في عملية الصهار الا وهي القضاض او ما يشابه الان في وقتنا الحالي الدهان البلاستيكي بعد ذلك عرض شرائح الجدران القديمة المستخدم فيها القضاض مع شرح مبسط عن المادة ثم تطبيق عملي سريع لصنع المادة باستخدام مواد مشابهة من العصر الحالي وذلك من الحضور .

الجدير بالذكر أنه سوف تقام ورش أخرى في الاسبوعين القادمة في تحتوي على عرض حي عن القط العسيري .