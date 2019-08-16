شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد قريتين جديدتين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الجيش السورى استعادة السيطرة على المزيد من القرى فى ريف إدلب الجنوبى، مع استمرار المعارك مع مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، استعادت وحدات من الجيش السورى، اليوم الجمعة، السيطرة على بلدتى مدايا وتل الأرجحى فى ريف إدلب الجنوبى، مشيرة إلى أن المساحة الكلية للأراضى المحررة بلغت حوالى سبعة كيلومترات مربعة هناك.

ولفتت إلى أنه سبق تحرير القرى معارك شرسة مع مقاتلى جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، ما أسفر عن تصفية العديد منهم كما تم الاستيلاء على كمية كبيرة من المعدات العسكرية لديهم.