اخبار الخليج

الجيش السورى يستعيد قريتين جديدتين فى إدلب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد قريتين جديدتين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الجيش السورى استعادة السيطرة على المزيد من القرى فى ريف إدلب الجنوبى، مع استمرار المعارك مع مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، استعادت وحدات من الجيش السورى، اليوم الجمعة، السيطرة على بلدتى مدايا وتل الأرجحى فى ريف إدلب الجنوبى، مشيرة إلى أن المساحة الكلية للأراضى المحررة بلغت حوالى سبعة كيلومترات مربعة هناك.

ولفتت إلى أنه سبق تحرير القرى معارك شرسة مع مقاتلى جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، ما أسفر عن تصفية العديد منهم كما تم الاستيلاء على كمية كبيرة من المعدات العسكرية لديهم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يستعيد قريتين جديدتين فى إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا