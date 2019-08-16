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الان تتابع السيجارة الإلكترونية تفتح باب المستشفيات لعشرات من مراهقي أميركا والان مع التفاصيل
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في الأسبوعين الأخيرين فقط
إيلينوي - مينيسوتا - وكالات - الخليج 365
أدخل عشرات الأشخاص، غالبيتهم من المراهقين، إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب مشاكل في الرئتين، سجلت في الأسابيع الأخيرة، مع عامل مشترك بينهم جميعا، وهو تدخين سجائر إلكترونية، فيما لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت السجائر الإلكترونية هي المسؤولة عن هذه الإصابات.
وسجلت أجهزة الصحة في ولايات إيلينوي ومينيسوتا وويسكنسن، في شمال البلاد، 30 حالة سعال وضيق في التنفس وتعب ودوار، وفتح تحقيق في 22 منها.
وأشار مسؤولون في الولايات الثلاث إلى أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه المشكلات مترابطة.
وقال توماس هوبت، المتخصص في مشكلات التنفس في جهاز الصحة في ويسكنسن: “حتى الآن يبرز تدخين السيجارة الإلكترونية على أنه العامل المشترك الوحيد بين كل هذه الحالات لكننا نحاول توسيع أبحاثنا لكي لا نغفل أي شيء”.
وقد دخن بعض الشباب القنب الهندي في سجائر إلكترونية أيضا.
والسجائر الإلكترونية متوافرة في الولايات المتحدة منذ عام 2006، ويعتبر العلماء حتى الآن أنها “أقل ضررا من السيجارة العادية”.
وتلك السجائر منتشرة جدا في صفوف الشباب بالولايات المتحدة، فقد دخن هذه السجائر 3.6 مليون تلميذ في مدارس تكميلية وثانويات في 2018، على ما تفيد مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).
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